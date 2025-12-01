Rando Kreiz Breizh | Décembre Salle des Fêtes Rostrenen

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando Kreiz Breizh | Décembre

Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-01 13:45:00
fin : 2025-12-29

2025-12-01

Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.
Départ de Rostrenen, Salle des Fêtes à 13h45 ou Rendez-vous à 14h sur place.

LES RANDOS DU MOIS

DATE////// RANDONNÉE ////////////////////////////// DÉPART

Lun 01 ////// La Quenouille à madame ///////////////////////////////// Carrière de Bellevue
Jeu 04 ////// Etang des sources ///////////////////////////////// Plan d’eau à Maël-Carhaix

Lun 08 ////// Le Larron ///////////////////////////////// Place de l’église à Mellionnec
Jeu 11 ////// Kerbescont par le canal ///////////////////////////////// Salle des Fêtes de Rostrenen

Lun 15 ////// Saint Michel ///////////////////////////////// Bourg de Botcanou
Jeu 18 ////// Le Faoudel ///////////////////////////////// Piscine de St-Nicolas-du-Pélem

Lun 22 ////// Toul an Dol ///////////////////////////////// Gymnase de Plouguernével
Jeu 25 ////// FÉRIÉ

Lun 29 ////// Lan Botan ///////////////////////////////// Salle des Fêtes de Rostrenen

Org. Rando Kreiz Breizh   .

Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne  

