Rando Kreiz Breizh | Octobre Salle des Fêtes Rostrenen

Rando Kreiz Breizh | Octobre Salle des Fêtes Rostrenen jeudi 2 octobre 2025.

Rando Kreiz Breizh | Octobre

Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-02 13:45:00

fin : 2025-10-30

2025-10-02

Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.

Départ de Rostrenen, Salle des Fêtes à 13h45 ou Rendez-vous à 14h sur place.

LES RANDOS DU MOIS

DATE////// RANDONNÉE /////////////////////////////// DÉPART

Jeu 02 /////// Tour du Lac de Glomel ////////////////////////////////// Salle des Fêtes à Glomel

Lun 06 /////// Les crêtes du Liscuis ////////////////////////////////// Bon-Repos

Jeu 09 /////// Journée à Crozon ////////////////////////////////// 7h30 Parking face au BMX

Lun 13 /////// Saint Nicodème ////////////////////////////////// Place de l’église

Jeu 15 /////// Keriou ////////////////////////////////// Ecluse de Kériou

Lun 20 /////// La Pitié ////////////////////////////////// Place de l’église à Mellionnec

Jeu 23 /////// Paule ////////////////////////////////// Bourg de Paule

Lun 27 /////// Abbaye de Langonnet ////////////////////////////////// Abbaye de Langonnet

Jeu 30 /////// Stang Meur ////////////////////////////////// Place de l’église

Org. Rando Kreiz Breizh .

Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

