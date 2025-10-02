Rando Kreiz Breizh | Octobre Salle des Fêtes Rostrenen
Rando Kreiz Breizh | Octobre Salle des Fêtes Rostrenen jeudi 2 octobre 2025.
Rando Kreiz Breizh | Octobre
Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-02 13:45:00
fin : 2025-10-30
2025-10-02
Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.
Départ de Rostrenen, Salle des Fêtes à 13h45 ou Rendez-vous à 14h sur place.
LES RANDOS DU MOIS
DATE////// RANDONNÉE /////////////////////////////// DÉPART
Jeu 02 /////// Tour du Lac de Glomel ////////////////////////////////// Salle des Fêtes à Glomel
Lun 06 /////// Les crêtes du Liscuis ////////////////////////////////// Bon-Repos
Jeu 09 /////// Journée à Crozon ////////////////////////////////// 7h30 Parking face au BMX
Lun 13 /////// Saint Nicodème ////////////////////////////////// Place de l’église
Jeu 15 /////// Keriou ////////////////////////////////// Ecluse de Kériou
Lun 20 /////// La Pitié ////////////////////////////////// Place de l’église à Mellionnec
Jeu 23 /////// Paule ////////////////////////////////// Bourg de Paule
Lun 27 /////// Abbaye de Langonnet ////////////////////////////////// Abbaye de Langonnet
Jeu 30 /////// Stang Meur ////////////////////////////////// Place de l’église
Org. Rando Kreiz Breizh .
