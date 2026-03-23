Rando La Buissonnière Alvignac
Rando La Buissonnière Alvignac dimanche 12 avril 2026.
Rando La Buissonnière
74 Rue du Théron Alvignac Lot
Tarif : – – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Superbe randonnée au départ de l'Ecole d'Alvignac pour le retour des beaux jours !
Deux parcours
Parcours famille avec à l'arrivée un coffre aux trésors 5 km (départ 9h30)
Parcours 15 Km avec ravito (départ 9h)
Foodtrucks de Dionna Pizzas et de cuisine malgache avec Nini
Inscription sur place
Superbe randonnée au départ de l'Ecole d'Alvignac pour le retour des beaux jours !
Deux parcours
Parcours famille avec à l'arrivée un coffre aux trésors 5 km (départ 9h30)
Parcours 15 Km avec ravito (départ 9h)
Foodtrucks de Dionna Pizzas et de cuisine malgache avec Nini
Inscription sur place
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74 Rue du Théron Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 52 81 83 03
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English :
Superb hike departing from l'Ecole d'Alvignac for the return of fine weather!
Two routes:
Family route with a treasure chest at the finish: 5 km (departure 9:30am)
15 Km route with refito (departure 9am)
Foodtrucks from Dionna Pizzas and Madagascan cuisine with Nini
Registration on site
L’événement Rando La Buissonnière Alvignac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Vallée de la Dordogne
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