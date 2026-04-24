Courgenard

Rando La Cosnellienne + méchoui !

Mairie de Courgenard Courgenard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Marche (10, 16 ou 20 km) VTT (28, 40 ou 45 km) Chacun son rythme, chacun son défi. Et à l’arrivée… un bon méchoui à 13h.

Départ à partir de 7h30 Mairie de Courgenard. Pensez à réserver le repas 06 61 93 94 49.

Venez comme vous êtes en famille, entre amis, ou même solo.

Tarifs Marche 4€ (adulte) 2€ (-12 ans) VTT 6€ (adulte) 3€ (-12 ans) Méchoui 21€ (adulte) 10€ (-12 ans) .

Mairie de Courgenard Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 61 93 94 49

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English :

L’événement Rando La Cosnellienne + méchoui ! Courgenard a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude