Rando La Farce des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur
Rando La Farce des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur vendredi 20 février 2026.
Rando La Farce des Korrigans avec ADDES à Botmeur.
Botmeur Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-27
La Farce des Korrigans
20 février de 10h00 à 12h00
27 février de 10h00 à 12h00
https://addes.bzh/randonnees/
Partez à la rencontre des korrigans pour une petite aventure pleine de farces, de rires et de surprises.
Toujours un peu espiègles, les korrigans adorent se cacher, faire des bêtises… et inviter les enfants à les aider à remettre un peu d’ordre dans leur joyeux bazar.
10 €
Ancienne école de Botmeur
Le Salou
Botmeur, 29690 France
0298996658 .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando La Farce des Korrigans avec ADDES à Botmeur.
L’événement Rando La Farce des Korrigans avec ADDES à Botmeur. Botmeur a été mis à jour le 2026-02-10 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ