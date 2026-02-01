Rando la Forestière Lac Baron Desqueyroux Montendre
Rando la Forestière Lac Baron Desqueyroux Montendre dimanche 22 février 2026.
Rando la Forestière
Lac Baron Desqueyroux Base nautique Montendre Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Randonnée la Forestière VTT/Marche
Inscription en ligne uniquement.
Lac Baron Desqueyroux Base nautique Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr
English :
Randonnée la Forestière MTB/Walking
Online registration only.
L’événement Rando la Forestière Montendre a été mis à jour le 2025-12-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge