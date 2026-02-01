Rando la Forestière Lac Baron Desqueyroux Montendre

Rando la Forestière

Lac Baron Desqueyroux Base nautique Montendre Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Randonnée la Forestière VTT/Marche

Inscription en ligne uniquement.

.

Lac Baron Desqueyroux Base nautique Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82 bureau@orangesmecaniquesteam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Randonnée la Forestière MTB/Walking

Online registration only.

L’événement Rando la Forestière Montendre a été mis à jour le 2025-12-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge