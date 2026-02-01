Rando la Forestière Lac Baron Desqueyroux Montendre

Rando la Forestière Lac Baron Desqueyroux Montendre dimanche 22 février 2026.

Rando la Forestière

Lac Baron Desqueyroux Base nautique Montendre Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Randonnée la Forestière VTT/Marche
Inscription en ligne uniquement.
Lac Baron Desqueyroux Base nautique Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 99 56 82  bureau@orangesmecaniquesteam.fr

English :

Randonnée la Forestière MTB/Walking
Online registration only.

