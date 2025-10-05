Rando La Marche des Marronniers salle polyvalente La Chapelle-d’Aurec
Rando La Marche des Marronniers salle polyvalente La Chapelle-d’Aurec dimanche 5 octobre 2025.
Rando La Marche des Marronniers
salle polyvalente 22 place Marcellin Martin La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marche des Marronniers, organisée par l’Association des Parents d’Élèves à La Chapelle d’Aurec. Inscription sur place. Différents parcours balisés 6 km 10 km 15 km 20 km. Ravitaillements.
Nouveauté trail sans chrono (15 et 20 km) départ à 9h
.
salle polyvalente 22 place Marcellin Martin La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 78 61 76
English :
Marche des Marronniers, organized by the Association des Parents d?Élèves in La Chapelle d’Aurec. Registration on site. Marked routes: 6 km 10 km 15 km 20 km. Refreshments.
New: trail without time trial (15 and 20 km) starts at 9 a.m
German :
Marche des Marronniers, organisiert von der Association des Parents d’Élèves in La Chapelle d’Aurec. Anmeldung vor Ort. Verschiedene markierte Strecken: 6 km 10 km 15 km 20 km. Verpflegungsstellen.
Neu: Trail ohne Zeitmessung (15 und 20 km) Start um 9 Uhr
Italiano :
Marche des Marronniers, organizzata dall’Associazione dei genitori presso La Chapelle d’Aurec. Iscrizioni sul posto. Vari percorsi segnalati: 6 km 10 km 15 km 20 km. Ristoro.
Novità: percorso senza cronometro (15 e 20 km) con partenza alle 9.00
Espanol :
Marcha de los Marronniers, organizada por la Asociación de Padres en La Chapelle d’Aurec. Inscripciones in situ. Varios recorridos señalizados: 6 km 10 km 15 km 20 km. Avituallamiento.
Novedad: recorrido sin contrarreloj (15 y 20 km) a partir de las 9 h
L’événement Rando La Marche des Marronniers La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron