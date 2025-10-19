RANDO La Néovienne Néoux
RANDO La Néovienne Néoux dimanche 19 octobre 2025.
RANDO La Néovienne
Néoux Creuse
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Néoux Rencontres vous propose une marche de 5 km.
Marche féminine avec surprise sur le chemin.
Goûter à l’arrivée.
La recette sera intégralement reversées à la Ligue contre le Cancer.
Inscription conseillée.
Rendez-vous devant la mairie. .
Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 63 84 13
