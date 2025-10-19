RANDO La Néovienne Néoux

RANDO La Néovienne Néoux dimanche 19 octobre 2025.

RANDO La Néovienne

Néoux Creuse

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Néoux Rencontres vous propose une marche de 5 km.

Marche féminine avec surprise sur le chemin.

Goûter à l’arrivée.

La recette sera intégralement reversées à la Ligue contre le Cancer.

Inscription conseillée.

Rendez-vous devant la mairie. .

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 63 84 13

