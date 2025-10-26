RANDO LA VOIX DE CLEMENT Salle des Fêtes de Guénouvry Guémené-Penfao

RANDO LA VOIX DE CLEMENT Salle des Fêtes de Guénouvry Guémené-Penfao dimanche 26 octobre 2025.

RANDO LA VOIX DE CLEMENT

Salle des Fêtes de Guénouvry Guénouvry Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

.

Salle des Fêtes de Guénouvry Guénouvry Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 19 05 34 magalie.clavier2@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RANDO LA VOIX DE CLEMENT Guémené-Penfao a été mis à jour le 2025-10-15 par ADT44