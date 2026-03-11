Rando le long des Falaises de la Pointe du Raz Monsieur Papier Plogoff

Rando le long des Falaises de la Pointe du Raz

Monsieur Papier 59 Rue des Langoustiers Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Découverte de la Pointe du Raz par le plus beau des accès: le sentier des douaniers.

Depuis le café-papeterie Monsieur Papier, anciennement le Relais de l’Île de Sein, partez sur les traces de l’ancien embarcadère de Bestrée, autrefois utilisé par les gardiens de phare, les pêcheurs et les iliens. L’approche de la Pointe du Raz par le sud offre un parcours particulièrement spectaculaire.

Au bout du promontoire de la Pointe du Raz, un panorama remarquable s’ouvre sur la mer d’Iroise ses phares, l’île de Sein et, par temps clair, l’île d’Ouessant. Le retour s’effectue par le sentier longeant la baie des Trépassés, entre falaises et grands espaces maritimes.

Selon la saison, il est également possible d’observer les mouettes tridactyles en période de nidification sur les falaises. .

Monsieur Papier 59 Rue des Langoustiers Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72

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English : Rando le long des Falaises de la Pointe du Raz

L’événement Rando le long des Falaises de la Pointe du Raz Plogoff a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz