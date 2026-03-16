Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition Rue du Stade Querrien

Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition

Rue du Stade Boulodrome Querrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Circuits Marche, ouverts également aux coureurs à pied (traileurs et joggeurs) et VTT en cours de finalisation, avec ravitaillements. Les parcours marche et VTT sont indépendants. Au retour, boisson + sandwich. Dès 7h30, au boulodrome, vente de crêpes par douzaine (froment-blé noir). .

Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 71 34 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition

L’événement Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition Querrien a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS