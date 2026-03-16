Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition Rue du Stade Querrien
Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition Rue du Stade Querrien dimanche 12 avril 2026.
Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition
Rue du Stade Boulodrome Querrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:30:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Circuits Marche, ouverts également aux coureurs à pied (traileurs et joggeurs) et VTT en cours de finalisation, avec ravitaillements. Les parcours marche et VTT sont indépendants. Au retour, boisson + sandwich. Dès 7h30, au boulodrome, vente de crêpes par douzaine (froment-blé noir). .
Rue du Stade Boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 71 34 08
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English : Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition
L’événement Rando Le Printemps de l’Espoir 10ème édition Querrien a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS