Rando lecture de carte La Chapelle-d’Aurec

Rando lecture de carte La Chapelle-d’Aurec jeudi 23 octobre 2025.

Rando lecture de carte

Place Marcellin La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-10-23 13:45:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-23

Au cours de cette randonnée de 11km, vous apprendrez, grâce aux conseils des membres du Club randonnée Monistrolien à utiliser les cartes IGN pour vos futures randonnées et à bien comprendre les balisages FFRP. Réservation à l’Office de Tourisme.

Place Marcellin La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

During this 11km hike, you’ll learn from Club randonnée Monistrolien members how to use IGN maps for future hikes, and how to understand FFRP markings. Reservations at the Tourist Office.

German :

Während dieser 11 km langen Wanderung lernen Sie dank der Ratschläge der Mitglieder des Wanderclubs Monistrolien, die IGN-Karten für Ihre zukünftigen Wanderungen zu verwenden und die FFRP-Markierungen richtig zu verstehen. Reservierung im Tourismusbüro.

Italiano :

Durante questa escursione di 11 km, imparerete dai membri del Club randonnée Monistrolien a utilizzare le carte IGN per le vostre future escursioni e a comprendere i segnavia FFRP. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Durante esta excursión de 11 km, aprenderá de los miembros del Club randonnée Monistrolien a utilizar los mapas del IGN para sus futuras excursiones y a comprender las marcas del FFRP. Reservas en la Oficina de Turismo.

L’événement Rando lecture de carte La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron