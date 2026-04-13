Les Bordes-Aumont

Rando Les 3 Muscles’thon

Complexe sportif Les Bordes-Aumont Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Prolongez la matinée avec un pique-nique convivial tiré du sac.

Sur place buvette* et pâtisseries pour les plus gourmands.



Participation financière entièrement au profit de l’association Les 3 Muscles’thon.



Une belle occasion de marcher, partager et soutenir une bonne cause !



(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Complexe sportif Les Bordes-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 18 60 95 91 les3musclesthon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Les 3 Muscles’thon Les Bordes-Aumont a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne