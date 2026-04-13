Rando Les 3 Muscles’thon Les Bordes-Aumont
Rando Les 3 Muscles’thon Les Bordes-Aumont dimanche 10 mai 2026.
Les Bordes-Aumont
Rando Les 3 Muscles’thon
Complexe sportif Les Bordes-Aumont Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Prolongez la matinée avec un pique-nique convivial tiré du sac.
Sur place buvette* et pâtisseries pour les plus gourmands.
Participation financière entièrement au profit de l’association Les 3 Muscles’thon.
Une belle occasion de marcher, partager et soutenir une bonne cause !
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Complexe sportif Les Bordes-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 18 60 95 91 les3musclesthon@gmail.com
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English :
L’événement Rando Les 3 Muscles’thon Les Bordes-Aumont a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne