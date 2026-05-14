Rando Les cascades de Gouloux Salle des fêtes Gouloux
Rando Les cascades de Gouloux Salle des fêtes Gouloux dimanche 7 juin 2026.
Gouloux
Rando Les cascades de Gouloux
Salle des fêtes Autour de Gouloux Gouloux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée les cascades de Gouloux. Inscriptions et départ de 8H à 10H à la salle des fêtes. Parcours VTT/VAE 25kms D+648m et 45kms D+931m. Parcours Marche/trail 7kms 12 kms 18 kms. Tarif unique 7€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Buffet et buvette sur place. Infos au 06 30 14 84 36 ou patrimoinegouloux@gmai.com .
Salle des fêtes Autour de Gouloux Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 14 84 36 patrimoinegouloux@gmail.com
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L’événement Rando Les cascades de Gouloux Gouloux a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs