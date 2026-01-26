Rando les poumons de laval Entrammes
Rando les poumons de laval Entrammes dimanche 8 février 2026.
Rando les poumons de laval
Rue du Moulin de la Roche Entrammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 13:15:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Circuit de 8 km. Les poumons de Laval. ST. NICOLAS autre départ 13H45 parking église de Thévalles
Retour à Entrammes Salle des fêtes.
avec dégustation de crêpes. .
Rue du Moulin de la Roche Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 88 83 31 interamnes53@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8 km circuit. The lungs of Laval. ST. NICOLAS other departure 1:45pm Thévalles church parking lot
L’événement Rando les poumons de laval Entrammes a été mis à jour le 2026-01-26 par CDT53