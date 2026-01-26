Rando les poumons de laval Entrammes

Rando les poumons de laval

Rue du Moulin de la Roche Entrammes Mayenne

Début : 2026-02-08 13:15:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Circuit de 8 km. Les poumons de Laval. ST. NICOLAS autre départ 13H45 parking église de Thévalles

Retour à Entrammes Salle des fêtes.

avec dégustation de crêpes. .

Rue du Moulin de la Roche Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 6 07 88 83 31 interamnes53@gmail.com

English :

8 km circuit. The lungs of Laval. ST. NICOLAS other departure 1:45pm Thévalles church parking lot

