Rando lever de soleil Sur les traces des grands prédateurs Magasin skimium ‘les 4 vents’ Métabief

Rando lever de soleil Sur les traces des grands prédateurs

Magasin skimium ‘les 4 vents’ 11 rue du village Métabief Doubs

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 06:00:00

fin : 2026-02-18 09:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Randonnée ambiance partir de nuit et accompagner le lever du soleil depuis les crêtes du Mont d’Or à la rencontre des traces des grands prédateurs du Mont d’Or allant et venant toute la nuit.

Fraîcheur de la fin de nuit, crissement des raquettes sur la neige pour un effort suivi de contemplations et de bien-être.

Le tarif comprend l’encadrement et la location du matériel. .

Magasin skimium ‘les 4 vents’ 11 rue du village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr

English : Rando lever de soleil Sur les traces des grands prédateurs

