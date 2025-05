Rando Lipous – Espace Ar Stivell Milizac-Guipronvel, 18 mai 2025 08:00, Milizac-Guipronvel.

Finistère

Espace Ar Stivell 1 Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère

Dans le cadre de la fête de la Bretagne, l’association Div Yezh de l’école Marcel Aymé organise la 7ème édition de la Rando Lipous.

Cette randonnée éphémère, consiste en un parcours de sentiers créés par les bénévoles et praticables uniquement cette matinée. Sur le chemin, des stands de dégustation des produits de nos partenaires vous permettront de faire des petites pauses conviviales et de découvrir le patrimoine gastronomique local !

A partir de 8h et au départ de l’espace Ar Stivell Mairie de Milizac

2 boucles possibles 5 kms (chemin carrossable et adapté aux enfants) et 13.5 kms pour les plus courageux et les plus gourmands (dernier départ à 10h) !

A l’heure de midi, sur la placette de la mairie Ar Stivell, vient le moment du pique-nique partagé, on y trouve aussi une buvette et des crêpes froment.

Ensuite, c’est le moment du spectacle en breton des enfants de la filière bilingue. Pièce de théâtre jouée par les enfants et montée par la troupe Ar Vro Bagan de Plouguerneau.

Deuit niverus !

Venez nombreux ! .

