Rando littéraire W.O RD 959 Ors

Rando littéraire W.O

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08

« Mon sujet, c’est la guerre, et ce qu’elle a de pitoyable. » Wilfred Owen a écrit des textes sur les ravages de la guerre… Le temps d’une randonnée le long de la Sambre, écoutez ses poèmes poignants.

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

« My subject is war, and the pitiful things about it. » Wilfred Owen wrote about the ravages of war? Take a walk along the Sambre and listen to his poignant poems.

German :

« Mein Thema ist der Krieg und das, was an ihm erbärmlich ist. » Wilfred Owen schrieb Texte über die Verwüstungen des Krieges Bei einer Wanderung entlang des Flusses Sambre können Sie seinen ergreifenden Gedichten lauschen.

Italiano :

« Il mio soggetto è la guerra, e le cose pietose che la riguardano » Wilfred Owen ha scritto sulle devastazioni della guerra? Fate una passeggiata lungo il fiume Sambre e ascoltate le sue struggenti poesie.

Espanol :

« Mi tema es la guerra, y las cosas lamentables que hay en ella » Wilfred Owen escribió sobre los estragos de la guerra? Pasea por el río Sambre y escucha sus conmovedores poemas.

