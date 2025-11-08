Rando littéraire W.O RD 959 Ors
Rando littéraire W.O RD 959 Ors samedi 8 novembre 2025.
Rando littéraire W.O
RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors Nord
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 16:30:00
2025-11-08
« Mon sujet, c’est la guerre, et ce qu’elle a de pitoyable. » Wilfred Owen a écrit des textes sur les ravages de la guerre… Le temps d’une randonnée le long de la Sambre, écoutez ses poèmes poignants.
English :
« My subject is war, and the pitiful things about it. » Wilfred Owen wrote about the ravages of war? Take a walk along the Sambre and listen to his poignant poems.
German :
« Mein Thema ist der Krieg und das, was an ihm erbärmlich ist. » Wilfred Owen schrieb Texte über die Verwüstungen des Krieges Bei einer Wanderung entlang des Flusses Sambre können Sie seinen ergreifenden Gedichten lauschen.
Italiano :
« Il mio soggetto è la guerra, e le cose pietose che la riguardano » Wilfred Owen ha scritto sulle devastazioni della guerra? Fate una passeggiata lungo il fiume Sambre e ascoltate le sue struggenti poesie.
Espanol :
« Mi tema es la guerra, y las cosas lamentables que hay en ella » Wilfred Owen escribió sobre los estragos de la guerra? Pasea por el río Sambre y escucha sus conmovedores poemas.
