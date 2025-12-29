Rando Loup y es-tu ? Chapelle-des-Bois

Rando Loup y es-tu ?

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03

Venez découvrir la présence des grands prédateurs dans notre massif (loups et lynx), les enjeux et problèmatiques autour de cette présence.

Si cette rando vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour la réserver.

Nous nous adaptons à votre envie ainsi qu’à votre disponibilité.

Contactez-nous !! .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 77 09 30

English : Rando Loup y es-tu ?

