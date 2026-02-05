Rando ludique Le Bosc-Renoult

Rando ludique

RDV Salle polyvalente Le Bosc-Renoult Orne

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08

Au cœur de la nature et à travers de jolis sentiers, partez à la découverte du patrimoine de façon ludique. Un café et un croissant seront servies au départ de la randonnée.

> Non accessible aux poussettes

> Réservation obligatoire

> Départ de la randonnée à 10h

> Possibilité de venir uniquement se restaurer .

RDV Salle polyvalente Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie +33 6 22 14 11 45 comitedesfetes.leboscrenoult@gmail.com

