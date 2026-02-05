Rando ludique Le Bosc-Renoult
Rando ludique Le Bosc-Renoult vendredi 8 mai 2026.
Rando ludique
RDV Salle polyvalente Le Bosc-Renoult Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Au cœur de la nature et à travers de jolis sentiers, partez à la découverte du patrimoine de façon ludique. Un café et un croissant seront servies au départ de la randonnée.
> Non accessible aux poussettes
> Réservation obligatoire
> Départ de la randonnée à 10h
> Possibilité de venir uniquement se restaurer .
RDV Salle polyvalente Le Bosc-Renoult 61470 Orne Normandie +33 6 22 14 11 45 comitedesfetes.leboscrenoult@gmail.com
