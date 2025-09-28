RANDO LUDIQUE SALLE JEAN PIERRE ECARD Ménil

RANDO LUDIQUE

SALLE JEAN PIERRE ECARD Chemin du Vigneau Ménil Mayenne

Retrouvez-nous dimanche 28 septembre pour une rando ludique !

Envie de découvrir Ménil de manière ludique, et à votre rythme ? Cette randonnée est faite pour vous.

Choisissez votre itinéraire et partez à la recherche des questions cachées dans le village. Vous aurez avec vous un plan ainsi qu’une feuille de route pour répondre aux questions.

De la marche, de la réflexion et des jeux, le tout encadré par une équipe souriante et enjouée. Le cocktail parfait pour passer une agréable journée.

Ouvert à toutes et à tous.

[Inscription sur place, sans réservation = 1€ de plus]

Chaque participant ou équipe devra se déplacer dans le village et, à l’aide du plan, trouver les questions, ainsi que les réponses.

Chaque bonne réponse rapporte des points selon la distance à laquelle elle se situe du départ (1 point pour les plus proches, 3 points pour les intermédiaires, 5 points pour les plus éloignées). Elles sont indiquées par un code couleur.

Quasiment toutes les réponses sont disponibles sur vos itinéraires, l’observation et la lecture pourront être vos alliés.

Chaque participant est libre de faire le nombre de questions qu’il souhaite et de suivre l’itinéraire de son choix.

La durée pour effectuer l’ensemble ou seulement une partie du parcours est libre.

Des bénévoles seront répartis sur l’ensemble du parcours, ainsi que des panneaux de signalisation de l’événement.

Tarifs

Randonnée ludique (12 ans et plus) 5€

Randonnée ludique (5 à 11 ans) 3€

Randonnée ludique de 5 ans Gratuit

Randonnée + repas (Adultes et enfants de plus de 12 ans) 12€

Randonnée + repas (enfants de 3 à 11 ans) 8€

Informations association des parents d’élèves https://www.helloasso.com/associations/association-parents-d-eleves-menil/evenements/rando-ludique-a-la-decouverte-de-menil .

