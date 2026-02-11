Rando Marche de Printemps La nature à pleins poumons Laval

Rando Marche de Printemps La nature à pleins poumons

3 Rue Fernand Soulet Laval Mayenne

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:00:00

fin : 2026-03-22 12:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Une marche de printemps solidaire au profit des enfants hospitalisés.

Envie de bouger, respirer le grand air et faire une bonne action ?

?? Dimanche 22 mars 2026, rejoignez-nous à Laval pour une randonnée solidaire au profit des P’tits Soleils, qui accompagnent les enfants hospitalisés ??

Les amoureux de la nature et de la solidarité ont rendez-vous le dimanche 22 mars 2026 à Laval pour la Marche de printemps “La nature à pleins poumons”, une randonnée conviviale et accessible à tous, organisée au profit de l’association Les P’tits Soleils, qui intervient auprès des enfants hospitalisés à Laval.

Le départ se fera depuis le parking Le Maine à Laval (53000), accès par l’avenue des Français Libres, avec trois parcours au choix afin de permettre à chacun de participer selon ses capacités

• 20 km départ à 8h

• 10 km départ à 9h

• 5 km départ à 10h30

L’inscription est fixée à 7 €, et la participation est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions se font en ligne via la plateforme HelloAsso HelloAsso/rando-marche-de-printemps-2026 ou via le site internet.

Au-delà de l’activité sportive, cette marche se veut un moment de partage et de solidarité. Les fonds collectés permettront de soutenir les actions de l’association Les P’tits Soleils, engagée depuis plusieurs années pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés.

Informations pratiques

Lieu Parking Le Maine Laval

Date Dimanche 22 mars 2026

Inscriptions HelloAsso

Bénéficiaire Association Les P’tits Soleils (Laval)

Venez en famille ou entre amis et marchez pour une belle cause ! Parcours distribués au départ et points de ravitaillement sur les parcours. .

3 Rue Fernand Soulet Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 30 46 11 lions-lavalguydelaval@myassoc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A spring walk in aid of hospitalized children.

Want to get moving, breathe fresh air and do a good deed?

?? On Sunday, March 22, 2026, join us in Laval for a spring walk in aid of P?tits Soleils, who help children in hospital?

L’événement Rando Marche de Printemps La nature à pleins poumons Laval a été mis à jour le 2026-02-11 par LAVAL TOURISME