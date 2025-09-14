Rando/marche des p’tites pattes Saint-Savinien
Rando/marche des p’tites pattes Saint-Savinien dimanche 14 septembre 2025.
Rando/marche des p’tites pattes
Allées des Soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Deux parcours 6 et 13 km. Ravitos salés et sucrés de qualité. Chiens en laisse acceptés. Bénéfice reversé à l’école élémentaire de Saint-Savinien. Départ allée des Soupirs.
.
Allées des Soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 69 37 51 randopetitespattes@gmail.com
English :
false
German :
Zwei Strecken: 6 und 13 km. Qualitativ hochwertige süße und salzige Ravitos. Hunde an der Leine sind erlaubt. Der Erlös geht an die Grundschule von Saint-Savinien. Start Allée des Soupirs.
Italiano :
Due percorsi: 6 e 13 km. Spuntini dolci e salati di qualità. Si accettano cani al guinzaglio. Il ricavato è devoluto alle scuole elementari di Saint-Savinien. Partenza da allée des Soupirs.
Espanol :
Dos recorridos: 6 y 13 km. Aperitivos dulces y salados de calidad. Se aceptan perros con correa. La recaudación se destina a las escuelas primarias de Saint-Savinien. Salida de la calle Soupirs.
L’événement Rando/marche des p’tites pattes Saint-Savinien a été mis à jour le 2025-08-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme