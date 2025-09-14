Rando/marche des p’tites pattes Saint-Savinien

Rando/marche des p’tites pattes Saint-Savinien dimanche 14 septembre 2025.

Rando/marche des p’tites pattes

Allées des Soupirs Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Deux parcours 6 et 13 km. Ravitos salés et sucrés de qualité. Chiens en laisse acceptés. Bénéfice reversé à l’école élémentaire de Saint-Savinien. Départ allée des Soupirs.

Allées des Soupirs Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 69 37 51 randopetitespattes@gmail.com

Zwei Strecken: 6 und 13 km. Qualitativ hochwertige süße und salzige Ravitos. Hunde an der Leine sind erlaubt. Der Erlös geht an die Grundschule von Saint-Savinien. Start Allée des Soupirs.

Due percorsi: 6 e 13 km. Spuntini dolci e salati di qualità. Si accettano cani al guinzaglio. Il ricavato è devoluto alle scuole elementari di Saint-Savinien. Partenza da allée des Soupirs.

Dos recorridos: 6 y 13 km. Aperitivos dulces y salados de calidad. Se aceptan perros con correa. La recaudación se destina a las escuelas primarias de Saint-Savinien. Salida de la calle Soupirs.

