RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT ! Montpellier

RANDO MÉDITATION UN GRAND BOL D’AIR POUR LE CORPS ET L’ESPRIT !

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dimanche 12 octobre , Journée complète avec Alexandre Bouloc

Envie d’intégrer la sérénité à votre quotidien ? Que vous soyez débutant ou expérimenté en randonnée comme en méditation, cette journée est faite pour vous. Aucun niveau particulier n’est requis, juste l’envie de découvrir et de partager !

Rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle de Rando Méditation au cœur des paysages grandioses de l’Hérault. Avec Alexandre Bouloc, vous découvrirez et pratiquerez des méditations simples, issues du bouddhisme kadampa. Apprenez à cultiver un esprit paisible pour mieux naviguer dans votre vie de tous les jours, même face aux difficultés.

Découverte, Convivialité et Rythme Tranquille

Nous adopterons un rythme tranquille pour profiter pleinement de la nature et du chemin. Le parcours sera rythmé par deux sessions de méditation pour apaiser l’esprit en pleine nature. Ce sera aussi l’occasion de partager un pique-nique convivial (chacun apporte le sien) et de créer de belles rencontres.

Fin de Journée

Nous serons de retour vers 18h. Pour clore ce moment de calme et d’évasion, nous prolongerons la journée autour d’un petit verre en terrasse au charmant village de Mourèze.

Le tracé Boucle du Cirque de Mourèze et du Mont Liausson. Environ 4h de marche effective pour 10 km et 450 m de D+. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Sunday October 12 , Full day with Alexandre Bouloc

Want to integrate serenity into your daily life? Whether you’re a beginner or experienced hiker or meditator, this is the day for you. No particular level is required, just the desire to discover and share!

German :

Sonntag, 12. Oktober , Ganzer Tag mit Alexandre Bouloc

Möchten Sie die Gelassenheit in Ihren Alltag integrieren? Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Wanderer oder Meditationsanfänger sind, dieser Tag ist für Sie gemacht. Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich, nur die Lust zu entdecken und zu teilen!

Italiano :

Domenica 12 ottobre , Giornata intera con Alexandre Bouloc

Volete che la serenità faccia parte della vostra routine quotidiana? Che siate principianti, esperti escursionisti o meditatori, questa è la giornata che fa per voi. Non è richiesto un livello particolare, ma solo il desiderio di scoprire e condividere!

Espanol :

Domingo 12 de octubre , Jornada completa con Alexandre Bouloc

¿Quiere que la serenidad forme parte de su rutina diaria? Tanto si es principiante como si ya tiene experiencia en el senderismo o la meditación, esta jornada es para usted. No se requiere ningún nivel en particular, ¡sólo ganas de descubrir y compartir!

