Rando mégalithes Rue de la Mairie / Île-aux-Moines Brouel

Rando mégalithes Dimanche 21 septembre, 10h00 Rue de la Mairie / Île-aux-Moines Morbihan

Départ de la mairie sur l’île aux Moines à 10h.

Navette depuis Port-Blanc (Baden) avant la randonnée : 9h05 et 9h35. / Adultes et ados. Nombre limité, sur inscription.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Redécouvrez l’île aux Moines : une randonnée au cœur de ses trésors mégalithiques !

Rue de la Mairie / Île-aux-Moines Rue de la Mairie, 56780 Île-aux-Moines Brouel 56780 Morbihan Bretagne

©A Lamoureux