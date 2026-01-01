Rando mensuelle des Sentiers du Perche

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

La randonnée mensuelle des Sentiers du Perche démarre à Nogent Le Rotrou, place du 11 août à 9h00.

C’est parti pour 12 km dans la bonne humeur et les beaux paysages du Perche !!

Vide ta tête, utilise tes gambettes D .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 16 42 39 lessentiersduperche@gmail.com

English :

The monthly Sentiers du Perche hike starts in Nogent Le Rotrou, place du 11 août at 9.00 am.

Let’s go for 12 km in good spirits and beautiful Perche landscapes!

