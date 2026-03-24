Rando Miam-Miam Saint-Allouestre
Rando Miam-Miam Saint-Allouestre dimanche 19 avril 2026.
Rando Miam-Miam
Salle polyvalente Saint-Allouestre Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Circuit pédestre de 12 km, jalonné de pauses gastronomiques. Organisé par l’association St-All’Vie. Départ salle polyvalente de Saint-Allouestre entre 10h30 et 12h. Inscription avant le 10 avril (pas d’inscription sur place). 13 €, 12 ans 8 €. .
Salle polyvalente Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 6 25 40 34 45
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English :
L’événement Rando Miam-Miam Saint-Allouestre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE