Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy dimanche 26 octobre 2025.
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan
Début : 2025-10-26 07:30:00
2025-10-26
Randonnées pédestres 5 parcours proposés de 7, 10, 14 et 18, 25km, pour découvrir la commune de Saint-Barthélemy. Jeu de piste de + de 5 ans sur le 7km.
Accueil café, sandwich, consommation offerte, ravitaillement.
Départ entre 7h30 et 10h. Participation 5€ au profit de Gwilherm. .
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 29 07 69 30
