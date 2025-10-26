Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy

Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy dimanche 26 octobre 2025.

Rando Mille Pattes

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 07:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Randonnées pédestres 5 parcours proposés de 7, 10, 14 et 18, 25km, pour découvrir la commune de Saint-Barthélemy. Jeu de piste de + de 5 ans sur le 7km.

Accueil café, sandwich, consommation offerte, ravitaillement.

Départ entre 7h30 et 10h. Participation 5€ au profit de Gwilherm. .

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 29 07 69 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando Mille Pattes Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-09-18 par OT CMC Destination Brocéliande