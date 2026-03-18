Rando Mob’

Salle des fêtes Taxat-Senat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Sortie mob’ ~70 km avec pique-nique tiré des sacoches, puis soirée apéro-concert DJ dès 19h ! Organisée par Solexcités 49 RR.

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Salle des fêtes Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 70 99 36

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English :

Moped outing ~70 km with picnic lunch, followed by an apéro-concert DJ party from 7pm! Organized by Solexcités 49 RR.

L’événement Rando Mob’ Taxat-Senat a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Val de Sioule