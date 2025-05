Rando-Moselle Découverte du GR de Pays section Dabo – Dabo, 7 juin 2025 14:00, Dabo.

Moselle

Rando-Moselle Découverte du GR de Pays section Dabo Parking du Rocher de Dabo Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 16:30:00

Date(s) :

2025-06-07

Découverte d’une partie du nouveau GR de Pays Erckmann Chatrian, au départ du parking du Rocher de Dabo. Guidé par le Club Vosgien du Pays de Dabo. Cette randonnée de 11 km est facile (2h30). Le port de bonnes chaussures est recommandé. Cette randonnée est déconseillée aux moins de 7 ans. Les chiens sont autorisés uniquement s’ils sont tenus en laisse. Inscriptions à l’Office de Tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou https://tinyurl.com/253ymcz2 . Billet non échangeable non remboursable.Tout public

5 .

Parking du Rocher de Dabo

Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

Discover part of the new Erckmann Chatrian GR de Pays, starting from the Rocher de Dabo parking lot. Guided by the Club Vosgien du Pays de Dabo. This 11 km hike is easy (2h30). Good footwear is recommended. This hike is not recommended for children under 7. Dogs are only allowed on a leash. Registration at the Sarrebourg Moselle Sud Tourist Office or https://tinyurl.com/253ymcz2 . Ticket non-exchangeable non-refundable.

German :

Entdeckung eines Teils des neuen GR de Pays Erckmann Chatrian, ausgehend vom Parkplatz des Rocher de Dabo. Geführt vom Club Vosgien du Pays de Dabo. Diese 11 km lange Wanderung ist leicht (2,5 Stunden). Das Tragen von gutem Schuhwerk wird empfohlen. Diese Wanderung ist für Kinder unter 7 Jahren nicht zu empfehlen. Hunde sind nur erlaubt, wenn sie an der Leine geführt werden. Anmeldungen beim Fremdenverkehrsamt Sarrebourg Moselle Sud oder https://tinyurl.com/253ymcz2 . Ticket nicht umtauschbar nicht erstattungsfähig.

Italiano :

Scoprite una parte del nuovo GR de Pays Erckmann Chatrian, partendo dal parcheggio del Rocher de Dabo. Guidata dal Club Vosgien du Pays de Dabo. Questa escursione di 11 km è facile (2h30). Si consigliano buone calzature. Questa escursione non è consigliata ai minori di 7 anni. I cani sono ammessi solo al guinzaglio. Iscrizioni presso l’Ufficio del Turismo di Sarrebourg Moselle Sud o su https://tinyurl.com/253ymcz2. I biglietti non sono sostituibili e non sono rimborsabili.

Espanol :

Descubra parte del nuevo GR de Pays Erckmann Chatrian, partiendo del aparcamiento de Rocher de Dabo. Guiado por el Club Vosgien du Pays de Dabo. Esta excursión de 11 km es fácil (2h30). Se recomienda llevar buen calzado. Esta ruta no está recomendada para menores de 7 años. Sólo se admiten perros con correa. Inscripciones en la Oficina de Turismo de Sarrebourg Moselle Sud o en https://tinyurl.com/253ymcz2 . Los billetes no son canjeables ni reembolsables.

L’événement Rando-Moselle Découverte du GR de Pays section Dabo Dabo a été mis à jour le 2025-05-22 par OT PAYS DE PHALSBOURG