Randos motos anciennes (avant 1970) samedi départ 14h30, dimanche départ 8h30, repas sur réservation.

Moto Rétro 06 73 87 36 70

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 36 70

English : Rando motos anciennes

Vintage motorcycle rides (pre-1970): Saturday start at 2.30pm, Sunday start at 8.30am, lunch on reservation.

Moto Rétro 06 73 87 36 70

German : Rando motos anciennes

Oldtimer-Motorradtouren (vor 1970): Samstag Abfahrt 14:30 Uhr, Sonntag Abfahrt 8:30 Uhr, Essen auf Vorbestellung.

Moto Rétro 06 73 87 36 70

Italiano :

Gite in moto d'epoca (ante 1970): sabato 14.30, domenica 8.30, pranzo su prenotazione.

Moto Rétro 06 73 87 36 70

Espanol : Rando motos anciennes

Paseos en motos de época (anteriores a 1970): sábados a las 14.30 h, domingos a las 8.30 h, almuerzo previo acuerdo.

Moto Rétro 06 73 87 36 70

L'événement Rando motos anciennes Montrem a été mis à jour le 2025-06-28 par Vallée de l'Isle en Périgord