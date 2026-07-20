Informations pratiques

La Dornac

Rando Motos Quad

La Dornac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

7h contrôles administratifs et techniques,8h départ des premiers pilotes. ,12h repas 25€ pour accompagnants. 50€ d’inscription par pilotes + 30€ si passager en quad. Une boucle de 80kms le matin et 20kms l’après midi avec une spéciale sympathique avec point spectacle.

7h contrôles administratifs et techniques,8h départ des premiers pilotes. ,12h repas 25€ pour accompagnants. 50€ d’inscription par pilotes + 30€ si passager en quad. Une boucle de 80kms le matin et 20kms l’après midi avec une spéciale sympathique avec point spectacle. .

La Dornac 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 87 52 44

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English : Rando Motos Quad

7:00 a.m.: Administrative and technical checks; 8:00 a.m.: First riders depart; 12:00 p.m.: Lunch (25?) for companions. 50? registration fee per rider + 30? if riding with a passenger on a quad. An 80-km loop in the morning and a 20-km loop in the afternoon, featuring a fun special stage with a spectator area.

L’événement Rando Motos Quad La Dornac a été mis à jour le 2026-07-20 par Vézère Périgord Noir