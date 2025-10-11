Rando Mycolorando Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon

Rando Mycolorando Place Bertrand de Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon samedi 11 octobre 2025.

Rando Mycolorando

Place Bertrand de Chalencon Local des amis de St Pal Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Découverte des champignons dans les forêts de Saint Paloise avec « Mycolorando ». balade de 5 km parfait pour une aventure ludique et éducative en famille. Vous pourrez observer la diversité des champignons.

.

Place Bertrand de Chalencon Local des amis de St Pal Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

English :

Discover mushrooms in the forests of Saint Paloise with « Mycolorando ». 5 km walk perfect for a fun and educational family adventure. You’ll be able to observe the diversity of mushrooms.

German :

Entdecken Sie die Pilze in den Wäldern von Saint Paloise mit « Mycolorando ». 5 km lange Wanderung, die perfekt für ein spielerisches und lehrreiches Abenteuer mit der Familie ist. Sie können die Vielfalt der Pilze beobachten.

Italiano :

Scoprite i funghi nelle foreste di Saint Paloise con « Mycolorando », una passeggiata di 5 km perfetta per un’avventura divertente ed educativa in famiglia. Potrete osservare la diversità dei funghi.

Espanol :

Descubra las setas en los bosques de Saint Paloise con « Mycolorando ». Un paseo de 5 km perfecto para una aventura familiar divertida y educativa. Podrás observar la diversidad de las setas.

L’événement Rando Mycolorando Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron