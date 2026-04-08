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Rando nacrée Esches

Rando nacrée Esches

Rando nacrée Esches dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 60110 Esches

Département : Oise

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Esches

Rando nacrée

Mairie Esches Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Randonnée vélos vintage 30 et 60 km, l’assistance sera assurée par des véhicules anciens des années 50 dont la mythique Peugeot 203 Tour de France !

Randonnée pédestre de 10 km
Parcours fléchés

Exposition de vélos et motos anciennes à la halle de la mairie de Esches
Restauration sur place
Randonnée vélos vintage 30 et 60 km, l’assistance sera assurée par des véhicules anciens des années 50 dont la mythique Peugeot 203 Tour de France !

Randonnée pédestre de 10 km
Parcours fléchés

Exposition de vélos et motos anciennes à la halle de la mairie de Esches
Restauration sur place   .

Mairie Esches 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 76 33 94 16  lsl.velosclassiques@gmail.com

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English :

Vintage bicycle tours of 30 and 60 km, assisted by vintage vehicles from the 50s, including the legendary Peugeot 203 Tour de France!

10 km walking tour
Signposted routes

Exhibition of vintage bikes and motorcycles in the Esches town hall
Catering on site

L’événement Rando nacrée Esches a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre