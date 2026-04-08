Esches

Rando nacrée

Mairie Esches Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Randonnée vélos vintage 30 et 60 km, l’assistance sera assurée par des véhicules anciens des années 50 dont la mythique Peugeot 203 Tour de France !

Randonnée pédestre de 10 km

Parcours fléchés

Exposition de vélos et motos anciennes à la halle de la mairie de Esches

Restauration sur place

Randonnée vélos vintage 30 et 60 km, l’assistance sera assurée par des véhicules anciens des années 50 dont la mythique Peugeot 203 Tour de France !

Randonnée pédestre de 10 km

Parcours fléchés

Exposition de vélos et motos anciennes à la halle de la mairie de Esches

Restauration sur place .

Mairie Esches 60110 Oise Hauts-de-France +33 6 76 33 94 16 lsl.velosclassiques@gmail.com

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English :

Vintage bicycle tours of 30 and 60 km, assisted by vintage vehicles from the 50s, including the legendary Peugeot 203 Tour de France!

10 km walking tour

Signposted routes

Exhibition of vintage bikes and motorcycles in the Esches town hall

Catering on site

L’événement Rando nacrée Esches a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre