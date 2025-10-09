Rando Na’Thur Cernay

Rando Na'Thur Cernay jeudi 9 octobre 2025.

Rando Na’Thur

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-09 13:30:00

2025-10-09

Une balade conviviale et accessible à tous, le long des rives de la Thur, dans le cadre de la Semaine Bleue !

Participez à la Rando Na'Thur dans le cadre de la Semaine Bleue ! Une balade conviviale et accessible à tous pour profiter de la nature, échanger et partager un moment chaleureux.

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 48 25 96

English :

A friendly walk along the banks of the River Thur, accessible to all, as part of Semaine Bleue!

German :

Ein geselliger und für alle zugänglicher Spaziergang entlang der Ufer der Thur im Rahmen der Blauen Woche!

Italiano :

Una passeggiata conviviale per tutti lungo le rive del fiume Thur, nell’ambito della Semaine Bleue!

Espanol :

Un paseo para todos los públicos por las orillas del río Thur, en el marco de la Semaine Bleue

