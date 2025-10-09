Rando Na’Thur Cernay
Rando Na’Thur Cernay jeudi 9 octobre 2025.
Rando Na’Thur
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-09 13:30:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Participez à la Rando Na’Thur dans le cadre de la Semaine Bleue ! Une balade conviviale et accessible à tous pour profiter de la nature, échanger et partager un moment chaleureux. .
+33 6 17 48 25 96
English :
A friendly walk along the banks of the River Thur, accessible to all, as part of Semaine Bleue!
German :
Ein geselliger und für alle zugänglicher Spaziergang entlang der Ufer der Thur im Rahmen der Blauen Woche!
Italiano :
Una passeggiata conviviale per tutti lungo le rive del fiume Thur, nell’ambito della Semaine Bleue!
Espanol :
Un paseo para todos los públicos por las orillas del río Thur, en el marco de la Semaine Bleue
L’événement Rando Na’Thur Cernay a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay