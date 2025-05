Rando nature – Blainville-sur-Mer, 22 mai 2025 15:00, Blainville-sur-Mer.

Venez découvrir la biodiversité le long des sentiers de Blainville-sur-Mer. Nous profiterons de cette balade pour ramasser les déchets qui se trouveront sur notre chemin. Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. A partir de 6 ans (familial).

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

English : Rando nature

Come and discover the biodiversity along the paths of Blainville-sur-Mer. We’ll also take the opportunity to pick up any litter along the way. Registration required. Location specified on registration. For families aged 6 and over.

German :

Entdecken Sie die Artenvielfalt entlang der Wanderwege von Blainville-sur-Mer. Wir werden diesen Spaziergang nutzen, um den Müll einzusammeln, der sich auf unserem Weg befindet. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ort wird bei der Anmeldung angegeben. Ab 6 Jahren (Familie).

Italiano :

Venite a scoprire la biodiversità lungo i sentieri di Blainville-sur-Mer. Coglieremo anche l’occasione per raccogliere i rifiuti lungo il percorso. Iscrizione obbligatoria. Luogo da specificare al momento dell’iscrizione. Per famiglie a partire dai 6 anni.

Espanol :

Venga a descubrir la biodiversidad de los senderos de Blainville-sur-Mer. También aprovecharemos para recoger la basura del camino. Inscripción obligatoria. Lugar a precisar en el momento de la inscripción. Para familias a partir de 6 años.

