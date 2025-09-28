Rando-nature Bourguignons
Rando-nature Bourguignons dimanche 28 septembre 2025.
Rando-nature
Salle des fêtes Bourguignons Aube
Tarif : – – Eur
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Le comité des loisirs de la commune de Bourguignons organise une matinée randonnée le 28 septembre 2025.
Seul ou en famille, venez nombreux !
Deux parcours de 4 et 10 kms sont proposés entre Seine et Monts permettant de découvrir le paysage bucolique et le charmant village.
4 km départ à 10h
10 km départ à 9h 2 .
Salle des fêtes Bourguignons 10110 Aube Grand Est +33 6 84 86 15 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rando-nature Bourguignons a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne