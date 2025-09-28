Rando-nature Bourguignons

Le comité des loisirs de la commune de Bourguignons organise une matinée randonnée le 28 septembre 2025.

Seul ou en famille, venez nombreux !

Deux parcours de 4 et 10 kms sont proposés entre Seine et Monts permettant de découvrir le paysage bucolique et le charmant village.

4 km départ à 10h

10 km départ à 9h 2 .

Salle des fêtes Bourguignons 10110 Aube Grand Est +33 6 84 86 15 60

