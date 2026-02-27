Rando nature Chatel-Chéhéry
Rando nature Chatel-Chéhéry samedi 11 avril 2026.
Rando nature
Eglise Chatel-Chéhéry Ardennes
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Sur les pas du Sergent York rando guidée de 3 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire, de la faune et de la flore locales Inscriptions gratuites et obligatoires
Eglise Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
In the footsteps of Sergeant York: a 3 km guided hike, where a nature guide takes you on a tour of local history, flora and fauna
