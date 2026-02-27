Rando nature

Eglise Chatel-Chéhéry Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Sur les pas du Sergent York rando guidée de 3 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire, de la faune et de la flore locales Inscriptions gratuites et obligatoires

Eglise Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

In the footsteps of Sergeant York: a 3 km guided hike, where a nature guide takes you on a tour of local history, flora and fauna

L’événement Rando nature Chatel-Chéhéry a été mis à jour le 2026-02-26 par Ardennes Tourisme