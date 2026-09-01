AGENDA · Bezinghem
Rando nature de la Pomme au Pressoir Bezinghem
samedi 12 septembre 2026 · Bezinghem
Informations pratiques
Bezinghem
Rando nature de la Pomme au Pressoir
Bezinghem Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale organise une rando nature de la Pomme au Pressoir
Rendez-vous au centre du village de Bezinghem
Réservation obligatoire .
Bezinghem 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14
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English :
L’événement Rando nature de la Pomme au Pressoir Bezinghem a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Hucqueliers