Rando nature famille RDV Montsauche-les-Settons

Rando nature famille

RDV Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:30:00

fin : 2025-12-28 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-28 2025-12-30

Rando nature famille au lac des Settons à 9h30. 2h30 environ (7 km) .

RDV Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando nature famille

L’événement Rando nature famille Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs