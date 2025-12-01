Rando nature famille RDV place du village Saint-Brisson
Rando nature famille RDV place du village Saint-Brisson lundi 22 décembre 2025.
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-22 09:30:00
fin : 2025-12-29 12:00:00
2025-12-22 2025-12-27 2025-12-29 2026-01-03
Rando nature famille à Saint Brisson à 9h30 rendez-vous sur la place du village. Environ 2h30 (7 km). .
RDV place du village Le bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr
