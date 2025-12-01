Rando nature famille RDV place du village Saint-Brisson

Rando nature famille

RDV place du village Le bourg Saint-Brisson Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-22 09:30:00

fin : 2025-12-29 12:00:00

2025-12-22 2025-12-27 2025-12-29 2026-01-03

Rando nature famille à Saint Brisson à 9h30 rendez-vous sur la place du village. Environ 2h30 (7 km). .

RDV place du village Le bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr

English : Rando nature famille

L’événement Rando nature famille Saint-Brisson a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs