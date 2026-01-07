RANDO NATURE

Complexe Sportif Rue de Chateauroux Parigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 07:30:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Randonnées pédestres 5 parcours de 5, 8, 12, 14 et 18 km

Nous vous proposons de découvrir des parcours variés choisis spécialement pour cette édition de la Rando Nature à PARIGNE L’EVEQUE. Certains iront jusqu’aux Etangs de Loudon et d’autres longeront les bords du Narais. Sur chaque parcours, rillettes, vin chaud, boisson chaude et diverses friandises vous attendent au ravito, et pot de l’amitié au retour. La promesse d’une belle balade pour tous. .

Complexe Sportif Rue de Chateauroux Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 60 68 39 randonneurs.parigneens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking 5 routes of 5, 8, 12, 14 and 18 km

L’événement RANDO NATURE Parigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-07 par CDT72