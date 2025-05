RANDO NATURE & PATRIMOINE – Villefranche-de-Lauragais, 14 juin 2025 09:30, Villefranche-de-Lauragais.

Haute-Garonne

RANDO NATURE & PATRIMOINE GARE DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Dans le cadre de la journée Mondiale de l’Environnement, nous vous proposons une randonnée nature et patrimoine à partir de Villefranche-de-Lauragais !

Venez réaliser la « boucle du télégraphe » qui fait 14km avec 4 heures environ de marche.

Le départ se fera à la gare de Villefranche de Lauragais à 9h30, et la randonnée durera 14km (environ 4 heures), un pique-nique sera à prévoir durant cette balade.

Pour y participer, vous devez vous inscrire en nous téléphonant au 05 62 57 09 68 ou par mail accueil@lauragaistourisme.fr (en nous précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone).

Tarifs 7€ par adulte et 5€ par enfant de 5 à 12 ans. 7 .

GARE DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS

Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

English :

As part of World Environment Day, we’re proposing a nature and heritage hike starting from Villefranche-de-Lauragais!

German :

Im Rahmen des Weltumwelttages schlagen wir Ihnen eine Natur- und Kulturerbewanderung von Villefranche-de-Lauragais aus vor!

Italiano :

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente, proponiamo un percorso naturalistico e patrimoniale con partenza da Villefranche-de-Lauragais!

Espanol :

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, le proponemos una ruta natural y patrimonial que comienza en Villefranche-de-Lauragais

