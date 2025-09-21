Rando nature soussanaise Soussans

Rando nature soussanaise Soussans dimanche 21 septembre 2025.

Rando nature soussanaise

Soussans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Rando nature Soussanaise

Marcher, respirer… et ramasser !

Des marches écoresponsables et conviviales pour sensibiliser à la pollution des sentiers.

L’objectif ? Créer des lien social intergénérationnel et prouver que de petits gestes réguliers font une grande différence.

Adhérez à l’association et rejoignez nous lors des prochaines sorties.

Vous pouvez proposer vos idées de parcours et inviter vos proches à marcher avec nous.

Et surtout… cultivons ensemble une ambiance bienveillante et joyeuse ! .

Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine randonaturesoussanaise@gmail.com

English : Rando nature soussanaise

German : Rando nature soussanaise

Italiano :

Espanol : Rando nature soussanaise

L’événement Rando nature soussanaise Soussans a été mis à jour le 2025-09-11 par Margaux Médoc Tourisme