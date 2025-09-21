Rando nature soussanaise Soussans
Rando nature soussanaise Soussans dimanche 21 septembre 2025.
Rando nature soussanaise
Soussans Gironde
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Rando nature Soussanaise
Marcher, respirer… et ramasser !
Des marches écoresponsables et conviviales pour sensibiliser à la pollution des sentiers.
L’objectif ? Créer des lien social intergénérationnel et prouver que de petits gestes réguliers font une grande différence.
Adhérez à l’association et rejoignez nous lors des prochaines sorties.
Vous pouvez proposer vos idées de parcours et inviter vos proches à marcher avec nous.
Et surtout… cultivons ensemble une ambiance bienveillante et joyeuse ! .
Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine randonaturesoussanaise@gmail.com
