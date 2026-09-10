Rando Nénés pâtis a coté de la salle polyvalente Charny Orée de Puisaye

dimanche 25 octobre 2026 · pâtis a coté de la salle polyvalente · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Rando Nénés

pâtis a coté de la salle polyvalente Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Randonnée Octobre Rose : 2 circuits

10 km départ à 9h30

5 Km départ à 10h30

Bénéfices reversés à Unyonsein .

pâtis a coté de la salle polyvalente Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 25 12 95 renfofun89@hotmail.com

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English : Rando Nénés

L’événement Rando Nénés Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)