Rando Nénés pâtis a coté de la salle polyvalente Charny Orée de Puisaye
dimanche 25 octobre 2026 · pâtis a coté de la salle polyvalente · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Rando Nénés
pâtis a coté de la salle polyvalente Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Randonnée Octobre Rose : 2 circuits
10 km départ à 9h30
5 Km départ à 10h30
Bénéfices reversés à Unyonsein .
pâtis a coté de la salle polyvalente Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 25 12 95 renfofun89@hotmail.com
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English : Rando Nénés
L’événement Rando Nénés Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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