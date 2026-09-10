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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Rando Nénés pâtis a coté de la salle polyvalente Charny Orée de Puisaye

dimanche 25 octobre 2026 · pâtis a coté de la salle polyvalente · Charny Orée de Puisaye

Rando Nénés pâtis a coté de la salle polyvalente Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
pâtis a coté de la salle polyvalente
Adresse
Route de la Mothe
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
5 5 Autres Tarifs

Charny Orée de Puisaye

Rando Nénés

pâtis a coté de la salle polyvalente Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Randonnée Octobre Rose : 2 circuits
10 km départ à 9h30
5 Km départ à 10h30
Bénéfices reversés à Unyonsein   .

pâtis a coté de la salle polyvalente Route de la Mothe Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 25 12 95  renfofun89@hotmail.com

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English : Rando Nénés

L’événement Rando Nénés Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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