Rando Nocturne à Ally Ally samedi 9 août 2025.

Rando Nocturne à Ally

Ally Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

rando seule: 5 euros

repas seul: 5 euros

Début : Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Au programme Départ de la randonnée à 20h depuis la salle polyvalente d’Ally (environ 7 km, randonnée familiale, accessible à tous),

Suivi d’un repas convivial autour d’une potée auvergnate ( à la salle polyvalente).

Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 77 22

English :

Program: Departure from the Ally village hall at 8pm (approx. 7km, family hike, accessible to all),

Followed by a convivial meal of potée auvergnate (at the salle polyvalente).

German :

Programm: Start der Wanderung um 20 Uhr an der Mehrzweckhalle von Ally (ca. 7 km, Familienwanderung, für alle zugänglich),

Anschließend gibt es ein gemütliches Essen mit einem Eintopf aus der Auvergne (in der Mehrzweckhalle).

Italiano :

In programma: partenza della passeggiata alle ore 20.00 dalla Salle Polyvalente di Ally (circa 7 km, passeggiata per famiglie, accessibile a tutti),

Seguirà un pranzo conviviale a base di potée d’Auvergne (presso la sala del villaggio).

Espanol :

En el programa: Salida de la marcha a las 20.00 horas de la Sala Polivalente de Ally (aprox. 7 km, marcha familiar, accesible a todos),

Seguido de una comida de convivencia a base de potaje al estilo de Auvernia (en el salón del pueblo).

