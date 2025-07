Rando nocturne à Concots Concots

Rando nocturne à Concots lundi 21 juillet 2025.

Rando nocturne à Concots

Place de l’église Concots Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

21:30:00

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Quoi de mieux avec cette chaleur pour profiter d’une petite rando à la tombée de la nuit et admirer le ciel étoilé du Quercy au détour d’une clairière. C’est ce que ConcotS’Anim vous propose lundi 21 juillet lors d’une balade commentée par Hervé Le Tallec.

Pensez à vous équiper de lampes de poche ou frontales et de bonnes chaussures de marche.

Place de l’église Concots 46260 Lot Occitanie concots.anim@gmail.com

English :

What better way to enjoy a walk at dusk and admire the starry Quercy sky than in a clearing? That’s what ConcotS’Anim has in store for you on Monday July 21, during a walk with commentary by Hervé Le Tallec.

Remember to bring flashlights or headlamps and good walking shoes.

German :

Was gibt es bei dieser Hitze Besseres, als bei Einbruch der Dunkelheit eine kleine Wanderung zu unternehmen und auf einer Lichtung den Sternenhimmel des Quercy zu bewundern. Genau das bietet Ihnen ConcotS’Anim am Montag, den 21. Juli, bei einer von Hervé Le Tallec kommentierten Wanderung.

Denken Sie daran, sich mit Taschen- oder Stirnlampen und guten Wanderschuhen auszustatten.

Italiano :

Cosa c’è di meglio di una passeggiata al crepuscolo nel caldo del giorno, ammirando il cielo stellato del Quercy da una radura? Questo è ciò che ConcotS’Anim ha in serbo per voi lunedì 21 luglio durante una passeggiata commentata da Hervé Le Tallec.

Ricordate di portare una torcia o una lampada frontale e buone scarpe da trekking.

Espanol :

¿Qué mejor manera de disfrutar de un paseo al atardecer, en plena canícula, y admirar el cielo estrellado del Quercy desde un claro? Eso es lo que le espera en ConcotS’Anim el lunes 21 de julio durante un paseo comentado por Hervé Le Tallec.

No olvide llevar linterna o frontal y buen calzado para caminar.

