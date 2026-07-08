Informations pratiques

Vignols

Rando nocturne à Vignols

Place du 11 Novembre -place de la mairie Vignols Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Samedi 08 aout 2026 à Vignols

Rendez-vous à la salle polyvalente pour les inscriptions à 20h30 pour départ 21h.

2 circuits balisés 6,750 km et 10 km (nouveau)

Participation 5€, gratuit jusqu’à 12ans.

Point d’eau sur le parcours, n’oubliez pas vos gobelets

Au retour verre de l’amitié, casse croûte

Prévoir de bonnes chaussures, une lampe torche et des vêtements fluorescents. .

Place du 11 Novembre -place de la mairie Vignols 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 05 66 43

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English : Rando nocturne à Vignols

L’événement Rando nocturne à Vignols Vignols a été mis à jour le 2026-07-08 par Brive Tourisme