Rando nocturne à Vignols Vignols
samedi 8 août 2026 · Vignols
Informations pratiques
Vignols
Rando nocturne à Vignols
Place du 11 Novembre -place de la mairie Vignols Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Samedi 08 aout 2026 à Vignols
Rendez-vous à la salle polyvalente pour les inscriptions à 20h30 pour départ 21h.
2 circuits balisés 6,750 km et 10 km (nouveau)
Participation 5€, gratuit jusqu’à 12ans.
Point d’eau sur le parcours, n’oubliez pas vos gobelets
Au retour verre de l’amitié, casse croûte
Prévoir de bonnes chaussures, une lampe torche et des vêtements fluorescents. .
Place du 11 Novembre -place de la mairie Vignols 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 05 66 43
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English : Rando nocturne à Vignols
L’événement Rando nocturne à Vignols Vignols a été mis à jour le 2026-07-08 par Brive Tourisme