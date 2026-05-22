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Rando Nocturne au Parc national de forêts Bissey-la-Côte

Rando Nocturne au Parc national de forêts Bissey-la-Côte vendredi 14 août 2026.

Adresse : Parc national de forêts

Ville : 21520 Bissey-la-Côte

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bissey-la-Côte

Rando Nocturne au Parc national de forêts

Parc national de forêts Bissey-la-Côte Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:15:00
fin : 2026-08-14 22:15:00

Date(s) :
2026-08-14

Rendez-vous en forêt au crépuscule pour une petite randonnée où nous nous immergerons progressivement dans le monde mystérieux de la nuit en forêt.
Avec des agents du Parc national de forêts et de l’ONF   .

Parc national de forêts Bissey-la-Côte 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English : Rando Nocturne au Parc national de forêts

L’événement Rando Nocturne au Parc national de forêts Bissey-la-Côte a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)