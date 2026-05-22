Bissey-la-Côte

Rando Nocturne au Parc national de forêts

Parc national de forêts Bissey-la-Côte Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:15:00

fin : 2026-08-14 22:15:00

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous en forêt au crépuscule pour une petite randonnée où nous nous immergerons progressivement dans le monde mystérieux de la nuit en forêt.

Avec des agents du Parc national de forêts et de l’ONF .

Parc national de forêts Bissey-la-Côte 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Rando Nocturne au Parc national de forêts

L’événement Rando Nocturne au Parc national de forêts Bissey-la-Côte a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)