Rando nocturne Bornel
Rando nocturne Bornel vendredi 28 novembre 2025.
Rando nocturne
Bornel Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Événement au profit du Téléthon !
2 marches de 1,5 km et 10 kms
Dès l’âge de 3 ans
1 bâton lumineux et 1 boisson chaude offerts
Inscriptions dès 19 h, départ 20 h
Événement au profit du Téléthon !
2 marches de 1,5 km et 10 kms
Dès l’âge de 3 ans
1 bâton lumineux et 1 boisson chaude offerts
Inscriptions dès 19 h, départ 20 h .
Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 6 81 74 48 18 associationlab@orange.fr
English :
Event to benefit the Telethon!
2 walks of 1.5 km and 10 kms
From age 3
1 free glow stick and 1 free hot drink
Registration from 7 pm, departure 8 pm
German :
Veranstaltung zugunsten des Telethon!
2 Wanderungen von 1,5 km und 10 km
Ab dem Alter von 3 Jahren
1 Leuchtstab und 1 warmes Getränk gratis!
Anmeldung ab 19 Uhr, Start 20 Uhr
Italiano :
Evento a favore di Telethon!
2 passeggiate di 1,5 km e 10 km
A partire dai 3 anni
1 bastoncino luminoso in omaggio e 1 bevanda calda in omaggio
Iscrizioni dalle 19.00, partenza alle 20.00
Espanol :
Evento a beneficio del Teletón
2 marchas de 1,5 km y 10 km
A partir de 3 años
1 barrita luminosa y 1 bebida caliente gratis
Inscripciones a partir de las 19.00 h, salida a las 20.00 h
L’événement Rando nocturne Bornel a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre