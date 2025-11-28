Rando nocturne

Bornel Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Événement au profit du Téléthon !

2 marches de 1,5 km et 10 kms

Dès l’âge de 3 ans

1 bâton lumineux et 1 boisson chaude offerts

Inscriptions dès 19 h, départ 20 h

Événement au profit du Téléthon !

2 marches de 1,5 km et 10 kms

Dès l’âge de 3 ans

1 bâton lumineux et 1 boisson chaude offerts

Inscriptions dès 19 h, départ 20 h .

Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 6 81 74 48 18 associationlab@orange.fr

English :

Event to benefit the Telethon!

2 walks of 1.5 km and 10 kms

From age 3

1 free glow stick and 1 free hot drink

Registration from 7 pm, departure 8 pm

German :

Veranstaltung zugunsten des Telethon!

2 Wanderungen von 1,5 km und 10 km

Ab dem Alter von 3 Jahren

1 Leuchtstab und 1 warmes Getränk gratis!

Anmeldung ab 19 Uhr, Start 20 Uhr

Italiano :

Evento a favore di Telethon!

2 passeggiate di 1,5 km e 10 km

A partire dai 3 anni

1 bastoncino luminoso in omaggio e 1 bevanda calda in omaggio

Iscrizioni dalle 19.00, partenza alle 20.00

Espanol :

Evento a beneficio del Teletón

2 marchas de 1,5 km y 10 km

A partir de 3 años

1 barrita luminosa y 1 bebida caliente gratis

Inscripciones a partir de las 19.00 h, salida a las 20.00 h

L’événement Rando nocturne Bornel a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre